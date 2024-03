Niewiarygodne, ile Joanna Wielocha ma lat! Uwierzylibyście, że ukochana „Szczeny” jest... taka młoda?

Kim jest Joanna Wielocha?

Jeżeli oglądaliście dawne sezony programu „Chłopaki do wzięcia”, to z całą pewnością doskonale wiecie, kim jest Joanna Wielocha i przedstawiać wam jej nie trzeba. Jej miłosne perypetie z Ryszardem „Szczeną” Dąbrowskim śledziła cała Polska. I współczuła, bo „Szczena” w programie sam przyznawał się do stosowania przemocy wobec swojej partnerki, a gdy podejrzewał, że jest w ciąży, to próbował... namówić ją na spotkanie ze swoim znajomym, aby to on „został” ojcem.