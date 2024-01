Ryszard „Szczena” Dąbrowski oskarża Joannę Wielochę o przemoc! To były „Chłopak do wzięcia” jest ofiarą?

Burzliwy związek „Szczeny” i Joanny Wielochy

„Szczena” traci kolejne szanse

Po tym wszystkim „Szczena” ponownie trafił za kratki. Gdy wyszedł wydawało się, że wziął tę lekcję życia do siebie i będzie chciał naprawić wszystko. I początkowo był na dobrej drodze; wyjechał do Holandii, gdzie wyciągnięto do niego pomocną dłoń, załatwiono mieszkanie oraz pracę. Niestety, Rysiek nie potrafił tego uszanować; ciągle pił alkohol i zażywał narkotyki, finalnie tracąc pracę . Wtedy musiał wrócić do Polski, gdzie nie miał nic.

Rysiek tylko broni się przed Asią?

Przed kilkoma dniami poinformowaliśmy Was o tym, że Internauci są zaniepokojeni tym, co zobaczyli w mediach społecznościowych „Szczeny”. Były „Chłopak do wzięcia”, który obecnie realizuje się na TikToku, na jednym z filmów pokazał zapłakaną Asię, która wyglądała jak ofiara pobicia! Widzowie nie mogli uwierzyć w to, co widzą i od razu połączyli kropki, że to Rysiak ją skrzywdził, wszak już w przeszłości podnosił rękę na swoją partnerkę, do czego dzisiaj się nie przyznaje.