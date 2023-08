Smutne doniesienia na temat Ryszarda „Szczeny” Dąbrowskiego. Dyscyplinarnie wyrzucono go z pracy!

Smutne doniesienia na temat Ryszarda „Szczeny” Dąbrowskiego, który kilka lat temu był jednym z bohaterów telenoweli dokumentalnej „Chłopaki do wzięcia”. Mężczyzna miał ogromną szansę, żeby zmienić swoje życie, ale demony przeszłości wróciły. Jak dowiedziała się redakcja Telemagazyn.pl, „Szczena” został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy! Poznajcie szczegóły.

Ryszard „Szczena” Dąbrowski był „Chłopakiem do wzięcia”

Ryszard „Szczena” Dąbrowski ogólnopolską sławę zdobył za sprawą telenoweli dokumentalnej telewizji Polsat Play - „Chłopaki do wzięcia”. Widzowie poznali go jako recydywistę, który poszukuje miłości. Uczucie finalnie znalazł, jednak jego związek z Joanną Wielochą budził kontrowersje wobec widzów, bowiem w programie mocno sugerowano, że... Rysiek stosuje przemoc wobec swojej ukochanej. Sam „Szczena” niedawno zaprzeczał temu i twierdził, że to była wyłącznie reżyseria.

Życie „Szczeny” po programie

W pewnym momencie „Szczena” zniknął z programu „Chłopaki do wzięcia”, ale widzowie o nim nie zapomnieli. Okazało się, że jego relacja z Joanną Wielochą przeszła na kolejny etap, chociaż był czas, w którym Wielocha odeszła od Ryśka i przeszła metamorfozę. W 2020 roku jednak Wielocha i „Szczena” ponownie byli razem, a niedługo później na świecie pojawił się ich synek - Marcelek.

W pewnym momencie wydawało się, że życie Ryśka i Asi ma szansę ulec zmianie. Dziecko nawało im siłę; „Szczena” podpisał kontrakt z freak fightową federacją MMA VIP i wygrał swoją debiutancką walkę. Trenował i ograniczył alkohol. W sieci pojawiały się zdjęcia obrazujące wspólne szczęście „Szczeny” i Wielochy. Niestety, ciągoty do nałogu wzięły górę. Podczas libacji Ryśka i Joanny doszło do awantury, ktoś wezwał policję, a „Szczena” trafił do aresztu. Mały Marcelek natomiast został zabrany do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie do szpitala. Lekarze w jego krwi mieli znaleźć alkohol! Od tego czasu „Szczena” i Joanna Wielocha nie mają możliwości wychowania swojego syna, chociaż zapewniają, że chcą o niego walczyć. Niestety, pod koniec 2021 roku „Szczena” trafił do więzienia.

Rysiek otrzymuje kolejną szansę od losu

Mury zakładu karnego Ryszard „Szczena” Dąbrowski opuścił w maju 2023 roku. Po odzyskaniu wolności uśmiechnęło się do niego szczęście; znajomy postanowił ściągnąć go do Holandii, gdzie pomógł mu w znalezieniu pracy. „Szczena” zaczął ciężko pracować i zapewniał, że robi to wszystko dla swojej ukochanej oraz synka, aby razem z nimi zacząć życie na nowo w Holandii. To wszystko wyglądało niemalże jak sen! Szczęście do „Szczeny” naprawdę się uśmiechnęło.

„Szczena” dyscyplinarnie wyrzucony z pracy! Dlaczego?

Niestety, „Szczena” po raz kolejny, na własne życie, zaprzepaścił ogromną szansę, jaką podarował mu los. Ryszard „Szczena” Dąbrowski niedawno wrócił do Polski, aby wziąć udział w konferencji prasowej przed galą MMA VIP 5. Podczas wywiadów wyznał, że - wbrew wcześniejszym zapowiedziom - nie skończył z alkoholem. Opowiadał także o swoich problemach zdrowotnych. To mocno zaniepokoiło fanów.

Jak udało się dowiedzieć redakcji Telemagazyn.pl, kilka dni po tej konferencji, Ryszard „Szczena” Dąbrowski został dyscyplinarnie wyrzucony z pracy w Holandii! Z naszych informacji wynika, że były „Chłopak do wzięcia” przyjechał do pracy pod wpływem alkoholu i narkotyków! Szefostwo było w ogromnym szoku, gdy zobaczyli w jakim stanie „Szczena” przyszedł do pracy. Z miejsca został zwolniony i musiał wrócić do Polski.

Zaprzepaszczona szansa

„Szczena” w Holandii miał wręcz wymarzone warunki do rozpoczęcia życia na nowo. Kilka osób wyciągnęło do niego pomocną dłoń; dali mu pracę i zapewnili dach nad głową. Na zarobki były „Chłopak do wzięcia” nie mógł narzekać, bo zdarzały się tygodnie, gdy zarabiał nawet po 800 euro! Niestety, Ryszard „Szczena” Dąbrowski nie potrafił tego uszanować; pieniądze wolał przeznaczać na melanże, zamiast płacić alimenty. Co więcej, przez fakt, że „Szczena” tak często był pijany, nie mógł zgłosić się do lekarza, a jego stan zdrowia pogarsza się z dnia na dzień. „Szczena” w Holandii szczególnie upodobał sobie polską dyskotekę - Luna w Loosbroek, gdzie imprezował tak mocno, że na drugi dzień nie był w stanie iść do pracy.

Jak udało nam się ustalić, nad Ryśkiem „wisi” widmo kolejnej odsiadki. Za jeden z poprzednich wyroków sąd zarządził mu prace społeczne, których mężczyzna nie wykonał. Pracując w Holandii i otrzymując regularne wynagrodzenie, była szansa na rozwiązanie sprawy i zmianę wymiaru kary z prac społecznych na karę pieniężną. Ale w tej sytuacji Rysiek w każdej chwili może ponownie znaleźć się za kratami.

