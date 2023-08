„Chłopaki do wzięcia”. Karina Koch już tak nie wygląda. Gwiazda programu zachwyciła najnowszą metamorfozą! To naprawdę ona!?

Zachwycająca metamorfoza Kariny z „Chłopaków do wzięcia”

Fanom „Chłopaków do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Kariny Koch, która już od kilku lat występuje w hicie Polsat Play ze swoim bratem Stefanem. Choć Karina nigdy nie narzekała na brak adoratorów, to do tej pory nie udało jej się znaleźć osoby, z którą zbudowałaby trwalszą relację. Czyżby niedługo miało się to zmienić?