„Chłopaki do wzięcia”. Sebastian „Jezus” już tak nie wygląda! Pożegnał się z długimi włosami i brodą!

Sebastian „Jezus” z „Chłopaków do wzięcia”

Jednym z najpopularniejszych bohaterów ostatnich edycji „Chłopaków do wzięcia” jest Sebastian , który ze względu na swój unikalny wygląd nazywany jest „Jezusem”. Mężczyzna dał się poznać telewidzom jako entuzjasta natury i ekologicznego stylu życia. Jego charakterystyczny wygląd, na który składają się długie włosy, broda i paznokcie mają mu pomagać zasymilować się z naturą. Już od kilku lat Sebastian bezskutecznie poszukuje wybranki, która tak jak on, byłaby wielką miłośniczką przebywania na łonie przyrody.

Sebastian zaszalał z metamorfozą

Nie jest tajemnicą, że wygląd Sebastiana nie raz był krytykowany przez fanów programu. I choć nieraz twierdził, że nie przejmuje się nieprzychylnymi komentarzami na temat swojej aparycji, to okazuje się, że w ostatnim czasie postanowił mocno zmienić swój wizerunek. W sieci pojawiło się najnowsze zdjęcie Sebastiana, na którym możemy zobaczyć go w znacznie krótszych włosach i z przystrzyżoną brodą. Nie da się ukryć, że w pierwszej chwili nie sposób go rozpoznać!