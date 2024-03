Jezus z „Chłopaków do wzięcia” jest tak naprawdę bajecznie bogaty!? Kwota może zwalić z nóg!

Jezus z „Chłopaków do wzięcia” twierdził, że ma potężne długi

Jezus zasłynął wśród fanów programu tym, że jego zachowanie nierzadko wzbudza kontrowersje. Tak było chociażby wtedy, gdy promował jedzenie muchomorów . Z kolei w jednym z dawnych odcinków „Chłopaków do wzięcia”, Sebastian znów dostarczył swoim krytykom pole do popisu zdradzając, że przez swoją nieporadność finansową popadł w niemałe długi.

Jednym z najpopularniejszych bohaterów ostatnich edycji programu „Chłopaki do wzięcia” jest Sebastian , który ze względu na swój unikalny wygląd nazywany jest „Jezusem”. Mężczyzna dał się poznać telewidzom jako entuzjasta natury i ekologicznego stylu życia. Jego charakterystyczny wygląd, na który składają się długie włosy, broda i paznokcie mają mu pomagać zasymilować się z naturą. Już od kilku lat Sebastian bezskutecznie poszukuje wybranki, która tak jak on, byłaby wielką miłośniczką przebywania na łonie przyrody.

Sytuacja z moimi długami już trwa jakieś 7-8 lat. To była końcówka studiów. Pobierałem kredyt studencki, którego koniec końców nie udało mi się spłacić. Próbowałem się potem ratować zaciągając chwilówki. Wierzyłem w to, że uda mi się wyjść z tych długów, ale to było błędne koło. Na początku raczej nic z tym nie robiłem, nie miałem pomysłu na siebie, więc na ten moment wynoszą one ok. 60 tysięcy złotych. - wyznał Sebastian kilka miesięcy temu w „Chłopakach do wzięcia”.

Były różne pomysły, że może wyjadę z kraju, albo właśnie, że jakoś się ułoży, no ale oczywiście się nie ułożyło i postanowiłem złożyć wniosek do sądu o upadłość konsumencką. Obecnie jestem po drugiej rozprawie. [...] Mój wniosek do sądu to był, abym spłacał 150 zł przez 3 lata, no i zobaczymy, jak sąd się do tego odniesie.

Gwiazdor „Chłopaków do wzięcia” tak naprawdę jest bogaty?

Posiadam dwie renty. Pierwsza jest z Polski - to kilka stówek. [...] Druga renta, jako że spędziłem dużą część życia w Norwegii, to pochodzi z tego kraju. [...] A jak to jest z Norwegii? Myślę też, że za bardzo nie ma co o tym mówić, inne warunki, inna waluta itd. [...] Jak na polskie warunki jest to naprawdę godne życie - wyznał ostatnio Jezus na TikToku.

A o jakiej kwocie właściwie mowa? Nie jest tajemnicą, że Norwegia ma jeden z najlepszych systemów świadczeń socjalnych na świecie. Choć Sebastian nie zdradził szczegółów dotyczących jego norweskiej renty, to w sieci bez problemu można znaleźć informację na temat, ile takie świadczenie może wynosić.

W przypadku osób samotnych, które nie mieszkają razem z małżonką/małżonkiem, roczne minimalne świadczenie to 2,48 kwoty bazowej G, które od 2022 r. wynosi 111 477 koron norweskich. Po przemnożeniu ten sumy przez wcześniej wspomniany wyznacznik i przeliczeniu na złotówki daje to roczną kwotę wynoszącą ok. 104 tysiące złotych!. Po zsumowaniu tej kwoty z polskim świadczeniem oraz z innymi dodatkami, o których Sebastian wspomina w filmiku, można śmiało założyć, że miesięcznie dysponuje on kwotą w okolicach 10 tysięcy złotych!