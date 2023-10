„Chłopaki do wzięcia”. Potężne kłopoty finansowe Jezusa. Chciał już nawet uciekać z kraju! Suma jego długów poraża

Jezus otworzył się na temat swojej swojej obecnej sytuacji finansowej, która delikatnie mówiąc, nie jest najlepsza. Okazuje się, że lata temu Sebastian wpadł w spiralę długów i do tej pory musi się z tym borykać.

Sytuacja z moimi długami już trwa jakieś 7-8 lat. To była końcówka studiów. Pobierałem kredyt studencki, którego koniec końców nie udało mi się spłacić. Próbowałem się potem ratować zaciągając chwilówki. Wierzyłem w to, że uda mi się wyjść z tych długów, ale to było błędne koło. Na początku raczej nic z tym nie robiłem, nie miałem pomysłu na siebie, więc na ten moment wynoszą one ok. 60 tysięcy złotych. - wyznał Sebastian w ostatnim odcinku „Chłopaków do wzięcia”.