„Chłopaki do wzięcia”. Tak mieszka Sebastian „Jezus”. Gwiazdor programu żyje w iście spartańskich warunkach! Karol Gawryś

Tak mieszka Sebastian „Jezus”. Gwiazda programu żyje w iście spartańskich warunkach! Mało kto byłby w stanie tak mieszkać materiały prasowe telewizji Polsat Zobacz galerię (23 zdjęcia)

Sebastian, popularnie zwany „Jezusem” jest jedną z gwiazd ostatnich sezonów „Chłopaków do wzięcia”. Mężczyzna znany jest przede wszystkim ze swojego bujnego zarostu oraz zamiłowania do natury. To, jak ważna w życiu „Jezusa” jest natura idealnie oddaje sposób, w jaki on mieszka. Sebastian żyje w bardzo skromnych warunkach i stroni od jakichkolwiek zbędnych jego zdaniem wygód. Nie każdy byłby w stanie żyć w takich warunkach.