„Chłopaki do wzięcia”. Ryszard „Szczena” Dąbrowski przez ostatnie miesiące mocno się zmienił! Dziś nie przypomina dawnego siebie!

Upadek Ryszarda „Szczeny” Dąbrowskiego z „Chłopaków do wzięcia”

Ci, którzy znają program „Chłopaki do wzięcia”, z pewnością wiedzą, kim jest Ryszard „Szczena” Dąbrowski. Były „Chłopak do wzięcia” dzięki programowi zdobył ogromną sławę, dzięki której mógł odmienić swoje życie na lepsze. Niestety nie wykorzystał tej szansy.

W programie „Szczena” dał się poznać jako postać mocno kontrowersyjna. Liczne wyroki i recydywa sprawiły, że zakład karny traktował praktycznie jako drugi dom. Do tego sugerowano, że stosował przemoc wobec swojej ukochanej, Joanny Wielochy. Para rozstawała się i schodziła, aż urodziło im się dziecko.

Przez moment wydawało się, że oboje stanęli na nogi i pokonali swoje nałogi, aby normalnie żyć, ale nic bardziej mylnego. Rysiek mógł zrobić karierę we freak-fightowej federacji Marcina Najmana, jednak jego kolejne występki sprawiły, że nic z tego nie wyszło. Co więcej, Rysiek i Asia stracili dziecko przez libację alkoholową i do dzisiaj walczą o odzyskanie chłopczyka, który trafił do rodziny zastępczej. W między czasie „Szczenie” przytrafił się kolejny pobyt w więzieniu. Po opuszczeniu więziennych murów, znalazł nieźle płatną pracę w Holandii, którą stracił po... kilku tygodniach. Po powrocie do Polski, został bezdomnym. Dochodziło już nawet do tego, że prosił swoich fanów o to, aby przesyłali mu jedzenie i ubrania.