„Chłopaki do wzięcia”. Gosia przerywa milczenie po rozstaniu i publicznie oczernia Jarusia! Jakie brudy na niego wyciągnęła? Redakcja Telemagazyn

Rozstanie Jarusia i Gosi to jedna z największych sensacji ostatnich lat w uniwersum programu „Chłopaki do wzięcia”. Wiele wskazuje na to, że rozpad ich małżeństwa nie odbędzie się w pokojowej atmosferze. Pierwszy raz po rozstaniu, Gosia postanowiła publicznie wypowiedzieć się na temat swojego męża. Nie były to najmilsze słowa...