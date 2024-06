„Chłopaki do wzięcia”. Henio żeni się z Marysią! Widzowie długo czekali na ten moment!

Henio i Marysia z „Chłopaków do wzięcia” wezmą ślub!

Początkowo związek seniorów wzbudzał sporo kontrowersji wśród telewidzów. Nie brakowało głosów zarzucających Heniowi, że ten wykorzystuje kobietę do pracy na swoim gospodarstwie za każdym razem, gdy ta przyjeżdża do niego w odwiedziny. Marysi jednak odpowiadał pracowity styl życia na wsi i do dziś tworzy ona z Heniem szczęśliwy związek. Z czasem widzowie nie tylko przyzwyczaili się do relacji Henia i Marysi, ale zdążyli już pokochać parę, która bawi za każdym razem, gdy pojawia się na ekranie.

W najnowszym 396. odcinku programu Henio i Marysia ogłosili to, na co wielu widzów czekało już od dawna. Para poinformowała, że zamierza wziąć ślub! Co prawda Marysia wciąż czeka, aż Henio zrobi jej oświadczyny z prawdziwego zdarzenia, jednak nie przeszkodziło to już w podjęciu decyzji o tym, kiedy ma się odbyć uroczystość, oraz że po ślubie Marysia na stałe wprowadzi się do ukochanego. Gdy Henio spytał się ukochanej o to, kiedy wezmą ślub, ta wyznała mu, że chciałaby, aby to było Boże Narodzenie.