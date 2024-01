„Chłopaki do wzięcia”. Ryszard „Szczena” Dąbrowski został bezdomnym! Tak źle jeszcze nie było...

Nie jest tajemnicą, że od pewnego czasu popularnemu „Szczenie” nie wiedzie się najlepiej. Okazuje się, że jego sytuacja stała się naprawdę dramatyczna. Dawny gwiazdor „Chłopaków do wzięcia” poinformował właśnie, że trafił na bruk! Fani pomogą odmienić jego los?

Ryszard „Szczena” Dąbrowski wylądował na bruku!

Ryszard „Szczena” Dąbrowski to jeden z najpopularniejszych bohaterów programu „Chłopaki do wzięcia”. Choć już od wielu lat nie występuje w hicie Polsat Play, to wciąż jest uważany za jego żywą legendę. Nie jest tajemnicą, że osoba Ryszarda niemal od zawsze budzi sporo kontrowersji. Widzowie poznali go jako recydywistę, który poszukuje miłości. Już w trakcie jego przygody z programem mocno sugerowano, że... Rysiek stosuje przemoc wobec swojej ukochanej. Sam „Szczena” swego czasu temu zaprzeczał twierdząc, że to była wyłącznie reżyseria. Jego ostatnie zachowanie jednak na nowo rozbudziło dyskusję na temat tego, czy aby na pewno nie stosuje przemocy wobec partnerki.

Od czasu gdy „Szczena” zakończył swoją przygodę z „Chłopakami do wzięcia”, jego losy przypominały istną sinusoidę. Szansa na zrobienie kariery we freak-fightowej federacji Marcina Najmana, kolejny pobyt w więzieniu, znalezienie dobrze płatnej pracy za granicą, a następnie zwolnienie dyscyplinarne i powrót do kraju. Ryszard miał niejedną okazję, by odmienić swój los. A ten w ostatnim czasie nie rysuje się w kolorowych barwach.

Po tym, jak „Szczena” wrócił do Polski, stał się niezwykle aktywny w internecie, gdzie pokazywał, jak mu się wiedzie, a także regularnie apelował do fanów o finansowe wsparcie. Po tym, jak dobrze znany widzom „Chłopaków do wzięcia” rodzinny dom Ryszarda został zburzony, ten przez jakiś czas zamieszkiwał w lokum, warunki którego pozostawiały wiele do życzenia.

Ja wam powiem tak. Mieszkam widzicie w jakich warunkach. Zobaczcie co jest za mną. W bardzo słabych warunkach, ale bardzo mocno wszystkim dziękuję za to, że jesteście tacy dobrzy i że mi pomożecie. Bardzo mocno wam za to dziękuję. - słyszymy na jednym z niedawnych nagrań „Szczeny” na TikToku.

Rozwiń

Wygląda jednak na to, że „Szczena” kolejny raz musi się mierzyć z brakiem dachu nad głową. Na swoim koncie na Facebooku podzielił się on wstrząsającą informacją o tym, że obecnie znajduje się on w ośrodku dla bezdomnych. Jednocześnie zaapelował on do finansową pomoc, dzięki której będzie on mógł mieć m.in. dostęp do prądu. Post jednak po kilku godzinach zniknął z tablicy Ryszarda.

Co więcej, niedawno „Szczena” za pośrednictwem mediów społecznościowych ponownie poprosił swoich fanów o pomoc. Tym razem jednak nie chodziło o finansowe wsparcie, a o żywność i ubrania.

Witam serdecznie, jeżeli ktoś chciałby wspomóc mnie poprzez paczkę żywnościową, to jest podany paczkomat, na który można ją wysłać. Przyjmę także ubrania w rozmiarze XL oraz buty w rozmiarze 45. Obecnie znajduję się w ośrodku dla bezdomnych, będę wdzięczny za pomoc. Ryszard zdradził również, że ma nadzieje, iż obecna sytuacja życiowa niedługo się zmieni. Na początku roku rozpoczął on pracę przy układaniu kostki brukowej. Liczy, że nowa posada pomoże mu w zapewnieniu stabilizacji finansowej.

Sprawdź program tv na stronie Telemagazyn.pl

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! X Dołącz do nas na X! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na X! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!