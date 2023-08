„Chłopaki do wzięcia”. Aldona i Stefan znów są razem!? Ich najnowsze zdjęcie zamurowało internaurów! Afera z ciążą się wyjaśniła?

Polsat Play: Facebook "Chłopaki do wzięcia"

Związek Stefana i Aldony przez wiele miesięcy wzbudzał ogromne emocje wśród fanów „Chłopaków do wzięcia”. Nie bez echa przeszło również ich rozstanie po tym, jak narzeczona Stefana miała udawać swoją ciążę. Czyżby jednak para postanowiła dać sobie jeszcze jedną szansę? Ich najnowsze zdjęcie naprawdę wiele sugeruje!

Burzliwe rozstanie Stefana i Aldony

Ostatnie miesiące dla fanów „Chłopaków do wzięcia” były niezwykle intensywne. Wszystko za sprawą miłosnych perypetii Stefana i jego byłej już narzeczonej Aldony. Związek pary od początku budził sporo kontrowersji wśród fanów programu. Niemałe znaczenie miał tutaj już słynny konflikt narzeczonej Stefana z Kariną, przez który zżyte ze sobą rodzeństwo wówczas znacznie się od siebie oddaliło. W sieci nie brakowało również podejrzeń odnośnie tego, że Aldona, która chwaliła się tym, że ona i Stefan zostaną rodzicami, może udawać swoją ciążę. Wszystko przez to, że od momentu, gdy w sieci pojawiły się pierwsze doniesienia o stanie błogosławionym Aldony, minęło już grubo ponad 9 miesięcy. Podejrzeń nabrał również sam Stefan, który na swoim TikToku zapowiedział, że zażąda od partnerki twardych dowodów na to, że ta faktycznie jest w ciąży i w przypadku ich braku, każe jej się wyprowadzić z jego domu. Jednocześnie poinformował, że to koniec jego związku z Aldoną, a kilka dni później była już narzeczona Stefana spakowała walizki i się wyprowadziła.

Stefan i Aldona do siebie wrócili?

Od pamiętnej wyprowadzki Aldony z domu Stefana, minęło już kilka tygodni. Czyżby przez ten czas para podjęła decyzję o tym, aby do siebie jednak wrócić? Wskazywać może na to najnowsze zdjęcie pary, które pojawiło się na facebookowej grupie zrzeszającej fanów i uczestników programu „Chłopaki do wzięcia bez hejtu”. Na udostępnionym kadrze możemy zobaczyć jak Stefan i Aldona spędzają razem czas na morzem w jednym z portów.

Czy to aktualne zdjęcie? Niewykluczone, gdyż zaledwie dzień wcześniej Stefan udostępnił na swoim Facebooku zdjęcie z nad morza, na którym ma identyczną koszulkę co na powyższym zdjęciu z Aldoną.

Póki co, główni zainteresowani nie odnieśli się do spekulacji na temat statusu ich związku. Nie wiadomo również, czy wyjaśnił się temat rzekomo udawanej ciąży Aldony. Ta powinna już dawno urodzić, jednak wciąż nie pochwaliła się tym faktem w swoich mediach społecznościowych. Z kolei Stefan nie do tej pory nie potwierdził ani nie zaprzeczył temu, czy Aldona faktycznie była w ciąży.

