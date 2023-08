Ryszard „Szczena” Dąbrowski znowu pije? Były „Chłopak do wzięcia” jednak się nie zmienił?

Kim jest Ryszard „Szczena” Dąbrowski?

Jeżeli znacie program „Chłopaki do wzięcia”, to nigdy nie zapytacie, kim jest Ryszard „Szczena” Dąbrowski. Popularny Richard zdobył sławę dzięki telenoweli dokumentalnej Polsat Cafe, w której widzowie poznali go jako recydywistę ze słabością do alkoholu. Także tam publiczność poznała ukochaną Ryśka, czyli Joannę Wielochę, która wielokrotnie odchodziła od partnera, aby finalnie do niego wrócić.