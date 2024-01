„Chłopaki do wzięcia”. Źle się dzieje u Kariny i Stefana. Wszystko przez powrót Aldony?

Aldona wywróciła do góry nogami życie Stefana i Kariny

Widzom programu „Chłopaków do wzięcia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Kariny i Stefana. Rodzeństwo już od ładnych paru lat występuje w produkcji Polsat Play, gdzie wspiera się w poszukiwaniu miłości. Karina i Stefan dali się poznać widzom jako wyjątkowo ze sobą zżyty duet, co swego czasu wywoływało spore kontrowersje u niektórych fanów programu, którzy twierdzili, że ich relacja jest zbyt zażyła jak na brata i siostrę. Mimo to rodzeństwo do dziś cieszy się ogromną sympatią telewidzów, którzy chętnie śledzą ich losy.

Od dobrego roku w relacjach Kariny i Stefana pojawiła się jednak spora rysa. Wszystko za sprawą miłosnych perypetii Stefana i jego byłej(?) już narzeczonej Aldony. Związek pary od początku budził sporo kontrowersji wśród fanów programu. Niemałe znaczenie miał tutaj już słynny konflikt narzeczonej Stefana z Kariną, przez który zżyte ze sobą rodzeństwo wówczas znacznie się od siebie oddaliło.