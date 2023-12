„Chłopaki do wzięcia”. Tak dziś mieszka Karina. Nieźle się urządziła w Niemczech!

Karina z „Chłopaków do wzięcia” szuka lepszego życia w Niemczech

Karina Koch to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać fanom „Chłopaków do wzięcia”. Kobieta od kilku lat występuje w programie ze swoim bratem Stefanem, gdzie razem wspierają się w poszukiwaniu nowej miłości. Mimo, iż rodzeństwu swego czasu zarzucano utrzymywanie między sobą zbyt bliskich relacji, to zarówno Karina jak i Stefan cieszą się dziś ogromną sympatią telewidzów, którzy nie tylko chętnie śledzą ich losy w programie, ale także obserwują ich media społecznościowe, by widzieć, co aktualnie u nich słychać.

To właśnie w mediach społecznościowych ostatnio Karina podzieliła się ze swoimi fanami zaskakującym wpisem, w którym poinformowała ich, że przez to, że miała on ogromne problemy ze znalezieniem stałej pracy w swojej okolicy, zmuszona została do wyjazdu za chlebem do Niemiec. Ze smutkiem wyznała, że opuszcza swój rodzinny dom, a także ukochane zwierzęta, mając nadzieję, że jej emigracja nie będzie jednak trwała zbyt długo.