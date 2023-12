„Chłopaki do wzięcia”. Ryszard „Szczena” Dąbrowski apeluje o pomoc! Chodzi o jego synka!

„Szczena” z „Chłopaków do wzięcia” nie radzi sobie po wyjściu z więzienia

Ryszard „Szczena” Dąbrowski to jeden z najpopularniejszych i zarazem jeden z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów programu „Chłopaki do wzięcia”. Choć już od kilku lat nie występuje w hicie Polsat Play, to wciąż jest uważany za jego żywą legendę. Widzowie poznali go jako recydywistę, który poszukuje miłości. Uczucie finalnie znalazł, jednak jego związek z Joanną Wielochą budził masę kontrowersji wśród widzów, bowiem w programie mocno sugerowano, że... Rysiek stosuje przemoc wobec swojej ukochanej. Sam „Szczena” swego czasu temu zaprzeczał twierdząc, że to była wyłącznie reżyseria.

Ryszard dzięki programowi zdobył sporą rozpoznawalność. Choć już od lat nie jest związany z „Chłopakami do wzięcia”, to fani show wciąż pilnie śledzą kolejne doniesienia na temat jego życia. A tutaj sinusoida; kolejne próby wyjścia z alkoholowego nałogu, zabranie syna do rodziny zastępczej, próby ułożenia sobie życia i walki MMA, aż w końcu kolejny pobyt w więzieniu i następnie wyjazd za chlebem do Holandii. „Szczena” niestety nie wykorzystywał szans dawanym mu przez los; stracił wszystko, co miał, a do tego niedawno musiał wrócić do Polski, bo przez swoje nałogi stracił dobrą pracę w Holandii.