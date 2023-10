Ryszard „Szczena” Dąbrowski wygląda coraz gorzej. Były „Chłopak do wzięcia” stracił zęby?

Kim jest Ryszard „Szczena” Dąbrowski?

Ryszard „Szczena” Dąbrowski sławę zdobył dzięki programowi „Chłopaki do wzięcia” . Dokumentalna telenowela nadawana przez Polsat Play sprawiła, że Polacy poznali „Szczenę”. W programie mężczyzna nie prezentował się korzystanie; został zapamiętany jako ten, który ukradł matce rower, a do tego widzowie oglądali jego kolejne odsiadki i musieli wysłuchiwać oskarżeń jego partnerki, Joanny Wielochy, że nie raz podniósł na nią rękę. Po latach „Szczena” zapewnił, że żadnej przemocy nie stosował, a wszystko to było realizacją napisanego scenariusza.

Rysiek „Szczena” stracił wszystko?

„Szczena” dzięki programowi zdobył sławę. Co prawda już od lat nie jest związany z „Chłopakami do wzięcia”, ale fani show pilnie śledzą kolejne doniesienia na temat życia Ryśka. A tutaj sinusoida; kolejne próby wyjścia z alkoholowego nałogu, zabranie syna do rodziny zastępczej, próby ułożenia sobie życia i walki MMA, aż w końcu kolejny pobyt w więzieniu i następnie wyjazd za chlebem do Holandii. „Szczena” nie wykorzystał tej szansy; stracił wszystko, co miał, a do tego niedawno musiał wrócić do Polski, bo przez swoje nałogi stracił dobrą pracę w Holandii.