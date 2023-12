„Chłopaki do wzięcia”. Aldona pochwaliła się córką! To prawdziwa piękność! Widać rodzinne podobieństwo?

Świetnie znana widzom „Chłopaków do wzięcia” Aldona, postanowiła w ostatnim czasie zaskoczyć swoich fanów. Była narzeczona Stefana, która udawała, że jest z nim w ciąży, postanowiła pochwalić się swoją córką. Pociecha byłej gwiazdy programu to naprawdę piękna dziewczyna!

Aldona z „Chłopaków do wzięcia” pochwaliła się piękną córką

Aldona to postać, która w ostatnich miesiącach wywróciła do góry nogami cały świat „Chłopaków do wzięcia”. Jej miłosna relacja ze Stefanem do dziś jest uważana za jeden z największych skandali w historii programu. Kobieta pojawiła się w produkcji nieco ponad rok temu i z miejsca zelektryzowała telewidzów. Zaczęło się od ciągnącego się przez długie miesiące konfliktu z siostrą swojego narzeczonego Kariną, a skończyło się na ciąży, którą Aldona udawała przed Stefanem przez prawie rok.

Choć Aldona przez bardzo długi czas zwodziła swojego narzeczonego, to ten w końcu nabrał podejrzeń co do prawdziwości ciąży swojej wybranki. Ostatecznie prawda o fikcyjnym poczęciu wyszła na jaw, związek Stefana i Aldony się zakończył, a była już narzeczona brata Kariny spakowała walizki i się od niego wyprowadziła. Od tego czasu Aldona już nie pojawia się w programie, a jej osoba jest jedynie wspominana przez Karinę i Stefana w kontekście tego, co zafundowała im w przeszłości.

Mimo wywołania ogromnego skandalu w „Chłopakach do wzięcia”, Aldona nie zniknęła całkowicie z przestrzeni publicznej. Kobieta do dziś jest niezwykle aktywna w sieci, gdzie chętnie chwali się całkiem sporej grupie swoich fanów tym, co u niej słychać. Ostatnio była narzeczona Stefana postanowiła na swoim TikToku pokazać jedną ze swoich córek z poprzedniego związku. Internauci zachwycili się urodą pociechy Aldony i w komentarzach pod materiałem nie szczędzili jej komplementów: Córka bardzo ładna ❤️🥰 Śliczna córeczka 🥰 Ładna mama Ładna córka 🥰 Aldonko masz śliczną córeczkę tak jak ty pielęgnuj to Wyglądasz pięknie a córka cała mamusia pozdrawiam 😘🥰♥️

A wam, jak się podoba?

