Gwiazda „Pytanie na śniadanie” w żałobie. Marta Surnik poinformowała o rodzinnej tragedii

Gwiazda „Pytanie na śniadanie” z żałobie

Marta Surnik od lat związana jest z Telewizją Polską. Była reporterką serwisu TVP VOD, a także wprowadzała widzów za kulisy programów „The Voice of Poland” czy „You can dance”. Od dłuższego czasu jest związana także z programem „Pytanie na śniadanie”, gdzie prowadzi kącik show-biznesowy, a od czasu do czasu jest także współprowadzącą całą audycję.

Niestety tym razem piękna prezenterka nie przekazała swoim fanom kolejnych newsów ze świata gwiazd, a wyjątkowo smutną informację o śmierci bliskiej jej osoby. Na instagramowej relacji gwiazda „Pytania na śniadanie” poinformowała, że właśnie pożegnała ukochanego dziadka. Pokazała zdjęcie krewnego i przy okazji podzieliła się wyjątkowo ważnym przesłaniem: Dbajmy o bliskich.

W kolejnej relacji Marta Surnik pokazała zdjęcie grobu ukochanego dziadka. Wśród znajdujących się na mogile wiązanek można dostrzec tę, od samej Marty Surnik, gdzie widać napis Kochanemu dziadkowi.