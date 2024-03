TVP zaskoczyło widzów! Pierwsza para „Sanatorium miłości 6” pokazała się w „Pytanie na śniadanie”!

Pierwsza para „Sanatorium miłości 6” pokazała się w „Pytanie na śniadanie”!

Nic więc dziwnego, że telewidzowie z niecierpliwością czekają na to, aby zobaczyć nowych kuracjuszy w akcji. W dniu emisji pierwszego odcinka „Sanatorium miłości”, fani programu mieli okazję poznać jeszcze przed jego premierą, pierwszą parę, która szukała miłości w 6. edycji randkowego show dla seniorów. W niedzielny poranek w „Pytaniu na śniadanie” pojawili się Maria z Czarnowa i Andrzej z Milanówka . Co wiadomo o parze kuracjuszy, która jako pierwsza zaprezentowała się telewidzom?

Jak podkreśla Marta Manowska, tegoroczna odsłona „Sanatorium miłości” będzie wyjątkowa ze względu na udział silnych osobowości, które do programu wniosły pokaźne bagaże doświadczeń, a co za tym idzie - mają jasno określone poglądy i oczekiwania wobec związków, przyjaźni oraz głębokie przemyślenia na temat jesieni życia.

Jak czytamy w wizytówkach uczestników programu, Maria była w trzech związkach małżeńskich – pierwszy mąż zmarł, dwie następne relacje się rozpadły. Po rodzicach odziedziczyła wytwórnię wędlin, którą ze względu na wczesną śmierć ojca zaczęła prowadzić w wieku 19 lat. Z zaoszczędzonych pieniędzy wybudowała zakład samochodowy dla brata, a dla siebie hotel w Zakopanem. Sprzedała go kilkanaście lat temu. Dziś jest na emeryturze, którą spędza we własnym domu w Czarnowie. Imponują jej zaradni, raczej potężni mężczyźni. Nie toleruje kłamstwa, lenistwa i hulaszczego trybu życia.

Z kolei Andrzej Andrzej jest typowym samcem alfa – wysportowany, przebojowy, z silnym charakterem. Uważa siebie za globtrotera – lubi poznawać ludzi, kultury i języki. Po odbyciu służby wojskowej pracował w Kaliszu, w sklepie z obuwiem damskim. Potem wrócił do Poznania, gdzie grał zawodowo w piłkę ręczną. Po zakończeniu kariery sportowca ciągnęło go do poznawania świata, zatrudnił się więc w firmie transportowej. Jako kierowca jeździł po całej Europie, co zaspokajało jego ciekawość i chęć podróżowania. Kilkanaście lat spędził w Australii. Do Polski wrócił, żeby zaopiekować się chorą mamą. Mężczyzna obecnie pracuje na pół etatu jako kurier.

W galerii znajdziecie zdjęcia Marii i Andrzeja z niedzielnego wydania „Pytaniu na śniadanie”. Zobaczcie, jak się zaprezentowali!