Gwiazda „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” kusi wdziękami w skąpym bikini! Piękna Anna Prus ma zabójcze ciało!

Gwiazda „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny” kusi wdziękami w bikini!

Anna Prus to postać, którą z pewnością świetnie znają widzowie polskich seriali. Urodzona w 21 maja 1981 aktorka od lat regularnie gości w najpopularniejszych telewizyjnych produkcjach. Pierwszy raz dała się poznać szerszemu spektrum telewidzów w 2006 roku, kiedy to jako Aneta dołączyła do obsady serialu „Pogoda na piątek”. W kolejnych latach aktorka pojawiała się w kolejnych serialowych produkcjach takich jak „Barwy szczęścia”, „Plebania”, „Pierwsza miłość” czy „Przyjaciółki”.

Obecnie Anna Prus jest przez zdecydowaną większość telewidzów kojarzona jako podkomisarz Barbara Kalicka w serialu „Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny”, gdzie z powodzeniem występuje od 2021 roku.