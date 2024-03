Gwiazdor „Gliniarzy” się żeni! Aleks Mackiewicz zaskoczył wszystkich na parkiecie „Tańca z gwiazdami”! Kim jest jego przyszła żona?

Gwiazdor „Gliniarzy” lada chwila się żeni!

Aleks Mackiewicz to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom Polsatu. 42-letni aktor zdobył ogromną popularność dzięki roli aspiranta sztabowego Adama Bogusza z serialu „Gliniarze”. Teraz widzowie mają okazję oglądać go również w 14. edycji programu „Taniec z gwiazdami”, gdzie występuje w parze wraz z tancerką Izabelą Skierską.

Choć za nami dopiero trzy odcinku tanecznego show, to Aleks Mackiewicz już zdążył mocno zaznaczyć w nim swoją obecność. Aktor nie tylko do tej pory za swoje występy inkasował jedne z najwyższych ocen, ale ostatnim odcinku programu, podzielił się z telewidzami niezwykłym wyznaniem. Okazuje się, że po 13 latach gwiazdor „Gliniarzy” weźmie ślub ze swoją obecną narzeczoną! Jednocześnie aktor zdradził, że w nauce do pierwszego tańca, on i jego narzeczona będą mogli liczyć na wsparcie ze strony jego tanecznej partnerki Izabeli!