Hardcorowy Koksu też bywa na herbatce z misiami! Robert Burneika z ukochaną Kają, Mają i Gają to widok, który roztopi każde serce!

Mecenas Kaszewiak ma przepiękną partnerkę. Jego ukochana to znana gwiazda TVP!

Rodzina mieszka na warszawskiej Białołęce w 300-metrowym apartamencie mieszczącym się nad nowoczesną siłownią, do której można zjechać windą. W przestronnym wnętrzu wszystko zostało zaprojektowane z myślą o rodzinie. Z windy wchodzi się do dużego holu, a wrażenie przestrzeni potęguje zabudowa z lustrami. W salonie uwagę zwraca wertykalny ogród, który nadaje wnętrzu domowego przytulnego charakteru. Apartament utrzymany jest w nowoczesnej, minimalistycznej stylistyce, w stonowanych barwach bieli, szarości i beżu, z jednym wyjątkiem - różowo-bajkowym pokojem dziewczynek.

Wygodna zabudowa, łóżeczka w kształcie domków i piękna tapeta z motywem leśnych zwierząt i sporo miejsca do zabawy, w której uczestniczy cała rodzina. W kobiecej energii Robert czuje się, jak ryba w wodzie! Bywa księżniczką, klientem domowego salonu piękności i fryzjerem i trzeba przyznać, że całkiem nieźle radzi sobie z zaplataniem warkoczy.

Maja i Gaja są, jak ogień i woda. Gaja jest poważna i skupiona, uwielbia układać puzzle, klocki i pomagać Kai w kuchni. Gaja to jej całkowite przeciwieństwo - nie usiedzi w miejscu, wszędzie jej pełno i uwielbia być w centrum zainteresowania. Rośnie nam prawdziwa artystka (uśmiech-przyp. red.) - przyznał dumny tata. - Poświęciłem się budowaniem kariery i nie miałem czasu na założenie rodziny. Dopiero, kiedy poznałem Kaję, wszystko zaczęło układać się w całość. Zostałem ojcem w wieku 41 lat, będąc dojrzałym facetem, który mógł wziąć na siebie odpowiedzialność za rodzinę. Nie lubię używać wielkich słów, ale przy Kai i dziewczynkach, czuję się szczęśliwy - przyznał Robert.

Sercem domu jest duża, ergonomiczna kuchnia z wyspą, połączona z jadalnią z dużym stołem, przy którym rodzina celebruje ważne chwile. To prawdziwy raj dla Kai, która uwielbia gotować i dba o zdrową dietę partnera i małych córeczek. - Ważnym miejscem w naszym domu jest gabinet Roberta. To tu powstają filmiki i treści zamieszczane w internecie. To jego prywatne centrum zarządzania (uśmiech-przyp. red.) - dodała Kaja Burneika.

źródło: AKPA.

Zobacz zdjęcia!