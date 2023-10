Wernisaż wystawy „Kobiety Słowiańskie”. Zobacz zdjęcia! Barbara Kurdej-Szatan, Aleksandra Kisio, Helena Norowicz, Anna Cieślak i inni

W cyklu „Kobiety Słowiańskie” artysta przygląda się postaciom kobiecym z legend polskich miast, wsi i całych regionów, zagłębia się również w kulturę naszych słowiańskich przyjaciół i sąsiadów - Ukraińców, Białorusinów, Słowaków.

Ta wystawa to powrót do korzeni. Uświadamiamy sobie jak bardzo kobiety przyczyniły się do tworzenia historii Słowian. Pierwiastek kobiecy był niegdyś czczony jako boski. Mokosz, Zmora, Dola i Niedola - to one decydowały o losach bogów i ludzi. Są też na wystawie postacie historyczne. Historia Polski to nie tylko Mieszko I czy Bolesław Krzywousty, ale szereg wspaniałych, silnych i często bezwzględnych kobiet, które budowały nasze słowiańskie kraje. 60 portretów, jest w czym wybierać. Moją ulubioną postacią jest królowa Bona, w którą wcieliła się moja mama - powiedział Maksymilian Ławrynowicz.