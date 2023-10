2. urodziny magazynu „Kultura Mody”. Zobacz zdjęcia! Piotr Zelt z Katarzyną Krawczyk, Anna Korcz, Katarzyna Jungowska i inni

Chciałam podzielić się swoim zamiłowaniem do oryginalnych stylizacji modowych, eleganckich dodatków oraz stylowych aranżacji i unikatowych miejsc przekazać innym. Lubię przyglądać się temu, co dzieje się w świecie mody, w branżach beauty, turystycznych i lifestylowych. Chciałabym zainspirować kobiety i mężczyzn do poszukiwania piękna i własnego oryginalnego stylu. W chaosie rzeczywistości chcę pokazać to, co najciekawsze, znakomitej jakości, wykwintne i bogate, ale również często minimalistyczne i proste w formie. Ukazać, jak kształtuje się moda. W magazynie zwracam uwagę na modne stylizacje, faktury i kolory, dodatki, elementy garderoby, ale również interesujące miejsca do spędzania urlopów, nowatorskie zabiegi kosmetyczne i modne aspekty lifestylowe - przyznała Katarzyna Paskuda.