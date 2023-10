Ma dopiero 17 lat i już oczarowała sobą świat! Aleksandra Łada wygrała konkurs The Look Of The Year 2023!

17-letnia Aleksandra Łada, pochodząca z miejscowości Stare Kupiski w województwie podlaskim, wygrała światowy finał 40. edycji najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu dla modelek i modeli THE LOOK OF THE YEAR 2023. W nagrodę otrzymała kontakt z międzynarodową agencją z Nowego Jorku.

Finał The Look Of The Year 2023

Finał THE LOOK OF THE YEAR WORLD odbył się w poniedziałek, 30 października w legendarnym Teatrze Ariston w Sanremo we Włoszech. Wzięło w nim udział ponad 70 modelek i modeli z całego świata. W kategorii mężczyzn wygrał reprezentant Kolumbii. Ola Łada otrzymała również nagrodę dodatkową THE LOOK OF THE YEAR BEST HAIR. Polskę reprezentowali także Iwo Faliszewski - zwycięzca tegorocznej polskiej edycji oraz laureaci z roku 2022 - Kasia Trela i Fabian Kosiński.

Kim jest Aleksandra Łada?

Aleksandra Łada ma dopiero 17 lat! Ola Łada jest osobą wrażliwą oraz zdeterminowaną. Każdy cel, który sobie wyznacza, stara się spełnić. Nie wyobraża sobie życia bez sportu. Ponad 10 lat trenowała tenisa ziemnego, który nauczył ją zdrowej rywalizacji. Teraz kontynuuje swoją sportową przygodę z siatkówką. Swoją przyszłość chciałaby powiązać z medycyną oraz modelingiem. Jednym z największych marzeń Oli jest wystąpienie na światowej sławy wybiegach mody. Mimo młodego wieku z sukcesami próbuje swoich sił w świecie modelingu. W tym roku wzięła udział w eliminacjach do THE LOOK OF THE YEAR POLAND. Na castingu otrzymała od jury srebrną kartę, która była przepustką do krajowego finału. Gala polskiej edycji THE LOOK OF THE YEAR odbyła się 1 października w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Ola w nagrodę za zwycięstwo otrzymała kontrakt modelingowy z agencją More Models z Warszawy i Wonderwall z Mediolanu.

Czym jest konkurs The Look Of The Year?

Od 40 lat, w ponad 50 krajach na świecie THE LOOK OF THE YEAR poszukuje nowych twarzy świata mody. Konkurs był początkiem wielkich karier ikon mody takich jak: Cindy Crawford, Gisele Bundchen czy Kasia Smutniak. Co roku wzbudza zainteresowanie widzów i znawców branży mody na całym świecie. Organizatorem krajowej edycji THE LOOK OF THE YEAR POLAND jest Agencja IGO-ART.