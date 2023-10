Miss Grand International 2023. Kornelia Gołębiewska walczy o tytuł i koronę najpiękniejszej! Pokona 80 kandydatek z całego świata?

Kim jest Kornelia Gołębiewska?

Wybory Miss Grand International 2023

Niebawem czekało ją spore wyzwanie. 13 października odbyła się Gala Grand Voice, w której wzięła udział. Kornelia zaśpiewała piosenkę „My heart will go on” Celine Dion. Wykazała się prawdziwą odwagą i przełamała swoją tremę. Jak sama twierdzi: To był dla mnie ogromny przełom. Do teraz ciężko mi w to uwierzyć. Uwierzyć, że naprawdę to zrobiłam. Występ został doceniony przez jury i Kornelia zakwalifikowała się do TOP18. 14 października w mieście Da Nang odbyła się konkurencja w strojach kąpielowych. Kornelia zaprezentowała się w różowym bikini, które przepięknie kontrastowało z jej złotymi włosami. Tego samego dnia odbył się pokaz mody Vietnam Fashion Fest, w którym wystąpiła w koronkowej, białej sukni.