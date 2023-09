Bratanice księżnej Diany olśniły na wyjątkowym pokazie mody! Oprócz nich polskie gwiazdy: Małgorzata Foremniak, Barbara Kurdej-Szatan i inni

31 sierpnia 2023 roku marka uczci urodziny wielkim pokazem mody w głównej siedzibie firmy w Bodelshausen. Podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie nie tylko kolekcja na sezon wiosna-lato 2024, ale również ekskluzywna linia jubileuszowa, zaprojektowana specjalnie na to wydarzenie. Projekty z tej serii będzie można kupić prosto z wybiegu zgodnie z zasadą see now, buy now.