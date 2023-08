Mija 26 lat od tragicznej śmierci Księżnej Diany. Przypominamy legendarną Królową ludzkich serc!

Diana - Królowa ludzkich serc

Diana Frances Spencer urodziła się 1 lipca 1961 w Sandringham. 29 lipca 1981 poślubiła księcia Karola, a ich ślub był wydarzeniem emitowanym na całym świecie. „Ślub stulecia” nie zagwarantował jednak parze szczęścia. W latach 90. pojawiło się wiele materiałów kompromitujących zarówno Karola jak i Dianę. Ostatecznie rozwiedli się w 1996 roku, a od 1992 byli w separacji.

Dzieciństwo Diany nie było łatwe. Rodzice często się kłócili, by w końcu w 1969 rozwieść się. Młoda księżna mocno związana była ze swoim bratem, Charlsem. W szkole nie była wybitną uczennicą. Rodzice jednak nie zwracali na to większej uwagi. Głównym zadaniem Diany miało być dobre zamążpójście, a nie rzetelna edukacja. Od małego wiadome było, że będzie musiała dołączyć do grona brytyjskiej arystokracji.