Gwiazda „Rolnik szuka żony” staje w obronie Dagmary Kaźmierskiej! „Pani Dagmarko, jest Pani wielka”

Potężna afera wokół Dagmary Kaźmierskiej

Od niedawna polskie media nie mówią o niczym innym, jak o sensacyjnych ustaleniach serwisu Goniec.pl, który wyciągnął na światło dzienne szczegóły z dawnej kryminalnej działalności Dagmary Kaźmierskiej. W swoim tekście dziennikarze serwisu przedstawili mrożącą krew w żyłach historię Marysi (imię zmienione), która w przeszłości miała pracować jako prostytutka w agencji towarzyskiej prowadzonej przez Kaźmierską.

Według relacji Gońca, dziewczyna została m.in. dotkliwie pobita przez Dagmarę Kaźmierską, a także miała na zlecenie dawnej „królowej życia” zostać zgwałcona za próbę ucieczki. Historia Marysi wstrząsnęła opinią publiczną, a telewizja Polsat, w której od pewnego czasu brylowała celebrytka w takich programach jak „Dagmara szuka męża” czy „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, postanowiła się od niej odciąć, usuwając ze swojej ramówki wszelkie formaty z jej udziałem. Z telewizji zniknęły m.in. powtórki programu „Dagmara szuka męża”, zaś w streamingowym serwisie PolsatBox Go próżno teraz szukać odcinków „Pamiętników z wakacji” z udziałem Dagmary Kaźmierskiej.