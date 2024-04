Tak wyglądał więzienny ślub Dagmary Kaźmierskiej. Nie zgadniecie, kto był jej świadkową!

Kryminalna przeszłość Dagmary Kaźmierskiej

Nie jest tajemnicą, że Dagmara Kaźmierska budzi masę skrajnych emocji. Niemałe znaczenie ma tutaj fakt, że słynna celebrytka, która cieszy się dziś ogromną liczbą fanów, w przeszłości miała spore problemy z prawem. Pierwszym i jedynym mężem dawnej „królowej życia” był Paweł Kaźmierski, który w przeszłości miał zatarg z gangsterami. W 2001 roku przed klubem w Kłodzku doszło do strzelaniny w wyniku, której zmarł Dariusz L. ps. „Szpila”. Mąż Dagmary Kaźmierskiej usłyszał wówczas zarzut zabójstwa i ostatecznie wylądował za kratkami. Jakiś czas później na świat zza krat patrzyła również Dagmara Kaźmierska, której postawiono zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się sutenerstwem.

Dagmara Kaźmierska to postać, której raczej nikomu przedstawiać nie trzeba. Telewizyjna celebrytka dziś cieszy się sławą na całą Polskę i coraz to bogatszym medialnym dorobkiem. Największą popularność zdobyła jako główna gwiazda programu TTV „Królowe życia” . Można było ją zobaczyć także w słynnych „Pamiętnikach z wakacji” czy w show „Dagmara szuka męża” . Obecnie można ją oglądać na parkiecie najnowszej edycji „Tańca z gwiazdami” , gdzie w parze z Marcinem Hakielem walczy o kryształową kulę.

Dagmara Kaźmierska to postać, którą zna niemal każdy. Słynna „królowa życia” jest już obecna w mediach od wielu lat. Jak wyglądała nim zrobiło się o niej głośno? Z trudem można ją rozpoznać na zdjęciu…

Tak wyglądał więzienny ślub Dagmary Kaźmierskiej

Dagmara Kaźmierska nie ukrywa faktu, że część swojego życia spędziła w więzieniu. Co więcej, celebrytka ze szczegółami opisała swój pobyt za kratkami w autobiografii „Prawdziwa historia Królowej życia”, z której można się dowiedzieć, m.in., że wzięła ślub w areszcie, gdy przebywał tam Paweł Kaźmierski. Jak wyglądał ich ślub?

Miałam na sobie ponczo z wilków, skórzane spodnie, brokatowe szpilki. Włosy spięłam w kok złotymi spinkami. W małym koszyczku miałam bukiecik łososiowych i białych róż. Paweł wystąpił w marynarce przywiezionej z Ameryki - tył czarny, przód z zielonej skóry tłoczonej we wzór krokodyla. Do tego włożył czarną jedwabną koszulę i czarne buty.

Paweł Kaźmierski był mężem Dagmary Kaźmierskiej przez 23 lata. Choć ich związek nie przetrwał próby czasu, to celebrytka regularnie podkreśla, że to pierwszy mąż był jej największą miłością. To właśnie Paweł Kaźmierski jest ojcem Conana - ukochanego syna „Królowej życia”.