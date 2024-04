Z tego będzie teraz żyła Dagmara Kaźmierska? Pokaźna suma za pląsy w „Tańcu z gwiazdami” to nie wszystko! Szykowała grunt od dawna

Kaźmierska nigdy nie kryła, że ma kryminalną przeszłość, choć nie wchodziła w szczegóły swojej kryminalnej kariery. Portal Goniec.pl postanowił zgłębić gangsterską działalność celebrytki, do czego zresztą ona sama zachęcała w swojej książce, pisząc, że jeżeli ktoś chce wiedzieć więcej, niech zajrzy do akt sądowych. Dziennikarz Daniel Arciszewski zajrzał i ujawnił, jaką była „szefową”, opisując drastyczne doświadczenia jej ofiar.

Po artykułach serwisu Goniec zawrzało w mediach i w sieci. Polsat niemal natychmiast podjął radykalne kroki, choć w milczeniu; z ramówki zniknęły powtórki jej show z przyjacielem i synem, z platformy Polsat Box Go zniknął cały sezon, zniknęły także odcinki programu „ Pamiętniki z wakacji ”, w których występowała Kaźmierska, zaś na planie „Tańca z gwiazdami” Polsatu w przedostatnim odcinku dziennikarze mieli zakaz rozmów na jej temat. Wszystko wskazuje na to, że kariera Kaźmierskiej w Polsce się właśnie skończyła.

Biznesy Dagmary Kaźmierskiej. Tak zarabia „królowa życia”

W Polsce od kilku lat prowadzi butik z odzieżą Queen D. by Dagmara w Kudowie-Zdroju, zaś za występ w tanecznym show Polsatu miała zgarniać po 10 tys. zł za odcinek, jak donosił informator serwisu Pudelek. Doszła do 8. odcinka, więc łatwo policzyć, ile zarobiła za swoje pląsy. Chętnie opowiadała także o swoich biznesach w Egipcie. - Kupiłam już łódź przepiękną, podróżną, dla ludzi. Nie umiem tak, żeby gdzieś być i żeby hajs nie leciał. Trzeba zawsze coś kombinować. Tutaj pomocna jest moja popularność, nie ukrywam. Tam są piękne laguny, tam są korale, takie cudne rzeczy do pokazania. Sama też wiele razy płaciłam za takie rejsy, więc pomyślałam sobie, dlaczego to mi mają za to nie płacić - opowiadała na kanapie „Dzień Dobry TVN”.