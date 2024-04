Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka wracają do „Tańca z gwiazdami 14”! Fani byli załamani, że odpadli! Redakcja Telemagazyn

Wielkie zmiany w składzie programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami 14”! Po tym, jak Dagmara Kaźmierska oświadczyła, że ze względów zdrowotnych musi odejść z widowiska, do programu przywrócono parę, która odpadła jako ostatnia. Krzysztof Szczepaniak i Sara Janicka wracają do rywalizacji w „TzG 14”!