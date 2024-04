Dagmara Kaźmierska odchodzi z „Tańca z gwiazdami”! „Nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem”

Szok i niedowierzanie - takie słowa chyba najlepiej opisują co można czuć na wieści, które przekazała była bohaterka show TTV „Królowe życia”. Dagmara Kaźmierska, uważana za czarnego konia 14. edycji „Tańca z gwiazdami”, opublikowała w mediach społecznościowych film, przekazując swoją zaskakującą decyzję.

Robaczki, przychodzę do was z bardzo smutną wiadomością, przynajmniej dla mnie. Muszę zrezygnować z programu "Taniec z Gwiazdami". Nie mogę już dla was tańczyć, nie mogę już was rozweselać swoim tupaniem kopytkiem. Niestety, z tym żebrem jest tak ogromny problem. Conan mnie wczoraj podniósł, bo mieliśmy razem tańczyć, ale nie dało rady - wyznała Kaźmierska.