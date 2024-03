Syn Dagmary Kaźmierskiej to prawdziwy przystojniak! Razem z mamą zagrał w „Lombard. Życie pod zastaw”!

Dagmara Kaźmierska podbija telewizję

Conan razem z mamą gwiazdami serialu TV Puls

Tym razem ulubienica portali plotkarskich, barwny ptak polskiego show-biznesu wpadnie razem z synem, Conanem, do serialowego lombardu. Królowa życia ogląda biżuterię: pierścionki, naszyjniki, bransoletki, wybierając wszystko hurtowo. Zaciekawiony Tanek (Tomasz Hajduk) pyta, co z tym zrobi? Dagmara, przymierzając kolejne rzeczy mówi, że to dla „jej dziewczyn z kółka różańcowego”.