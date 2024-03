Aleksandra Woźniak kocha go do szaleństwa! Kim jest mąż słynnej Kasi z „13 posterunku”?

Aleksandra Woźniak rozkochała telewidzów jako Kasia z „13 posterunku”

Aleksandra Woźniak to postać, która przed laty była na ustach niemal wszystkich. Wszystko zaczęło się w grudniu 1997 roku, kiedy to w telewizji pojawił się wyreżyserowany przez Macieja Ślesickiego sitcom pt. „13 posterunek”. Produkcja, która bawiła Polaków do łez szybko zyskała status kultowej. „13 posterunek” sprawił, że Cezary Pazura na długie lata utknął w szufladce komediowego aktora, zaś wcielająca się w piękną policjantkę Kasię Aleksandra Woźniak, zdobyła ogólnopolską sławę oraz uznanie. Widzowie pokochali ją nie tylko za talent i nietuzinkową urodą, ale także za piękne, zgrabne i długie nogi, które z chęcią eksponowała na szklanym ekranie.

Po zakończeniu emisji „13 posterunku” kariera Aleksandry Woźniak nieco wyhamowała. W kolejnych latach widzowie mogli oglądać ją także m.in. w „Złotopolskich” oraz „Plebanii”, a następnie w takich serialach jak „Szpital na perypetiach”, „Daleko od noszy” (2003) i „Faceci do wzięcia” (2006). W 2014 dołączyła do obsady serialu „Barwy szczęścia”. Niestety żadna z kolejny ról aktorki nawet nie zbliżyła się popularnością do postaci pięknej policjantki z sitcomu Macieja Ślesickiego. W 2020 roku Aleksandra Woźniak poinformowała o zakończeniu aktorskiej kariery na rzecz psychologii.