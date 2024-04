Tak kiedyś wyglądał Conan Kaźmierski. Ze szczerbatego okularnika wyrosło prawdziwe ciacho!

Tak się zmieniał Conan Kaźmierski

Conan Kaźmierski to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. Od kilku lat u boku swojej słynnej mamy Dagmary Kaźmierskiej skutecznie podbija świat polskiej telewizji. Widzowie pierwszy raz mieli okazję go poznać, gdy występował razem z mamą w dawnym hicie TTV „Królowe życia”. W kolejnych latach razem ze swoją mamą gościł w coraz to kolejnych programach i obecnie przystojny 22-latek cieszy się niemniejszą rozpoznawalnością, niż jego ukochana mama. Niedawno widzowie mogli oglądać Conana w show „Dagmara szuka męża”. Chłopak regularnie pojawia się również na widowni najnowszej edycji „Tańca z Gwiazdami”, gdzie czynnie wspiera poczynania swojej mamy na tanecznym parkiecie.