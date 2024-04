Dagmara Kaźmierska przerywa milczenie. „Królowa życia” komentuje burzę w sieci po wstrząsających wyznaniach młodych kobiet

Kochani, nie odzywałam się do Was kilka ostatnich dni. Jestem tylko człowiekiem , potrzebowałam się zmierzyć z tym co się wydarzyło. Jeszcze kilka dni temu byłam przedstawiana w Mediach jako Królowa , a obecnie jako najgorszy zwyrodnialec, bestia zasługująca na wieczne potępienie za okropieństwa, które RZEKOMO miałam popełnić .

Nigdy nie ukrywałam, że prowadziłam klub towarzyski.

KLUB TOWARZYSKI - a nie miejsce do gnębienia kobiet !!!

Kochani nie jestem w stanie opisać czy opowiedzieć Wam teraz tego w kilku słowach, zrobię to już niedługo.

Dziękuję za Wasze wsparcie i wiarę we mnie. ❣️

I pamiętajcie: Świat nie zawsze jest taki jak nam go przedstawiają… - napisała.