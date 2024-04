„Rolnik szuka żony 10”. Dorota zafundowała sobie szałową metamorfozę! Ależ ona rozkwita przy Waldemarze!

Plotki o rozstaniu Doroty i Waldemara z „Rolnik szuka żony 10”

Waldemar Gilas to osoba, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom 10. edycji programu „Rolnik szuka żony”. 41-latek zgłosił się do show TVP, chociaż zdaniem wielu widzów tak naprawdę nie szukał miłości, a... rozgłosu. Sam jednak temu stanowczo zaprzeczał. Kobietą, która szczególnie wpadła mu w oko, była 30-letnia Ewa Kryza. Choć ich początki wyglądały obiecująco, to finalnie ich relacja zakończyła się dość brzydką i niepotrzebną kłótnią w finale „Rolnika”, gdzie Waldek przy okazji oświadczył, że zaczął spotykać się ze swoją inną kandydatką, Dorotą.

Wielu widzów 10. edycji „Rolnik szuka żony” nie dawało wiary w szczerość uczucia Waldemara wobec Doroty. Choć zakochani regularnie udowadniali, że świetnie im się układa, to wciąż nie brakowało spekulacji na temat tego, że ich drogi w końcu się rozeszły. Szczególnie mocno nasiliły się one w ostatnim czasie, kiedy to Waldek i Dorota na jakiś czas ograniczyli swoją aktywność w mediach społecznościowych. Niedawno para postanowiła w dosadny sposób wyznać, jak faktycznie wygląda ich relacja: