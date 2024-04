Jan Englert ma śliczną córkę! 23-letnia Helena Englert tryska seksapilem!

Kilkunastu uczestników podejmuje się udziału w programie ALGORYTM MIŁOŚCI. Show miało być kręcone w słonecznej Hiszpanii, jednak ze względu na skandal z poprzedniego sezonu i ograniczenia budżetowe, zamiast zagranicznych plaż czeka na nich willa pod Warszawą. Śmierć, ślub, abstynencja seksualna i wzmożona aktywność, nagłe zwroty akcji – to i jeszcze więcej już wkrótce w niepowtarzalnym ALGORYTMIE MIŁOŚCI, serialu, który nie pozostawi nikogo obojętnym! No i do willowego basenu też raczej lepiej już nie wchodzić.