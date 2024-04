Wiktoria Gąsiewska zrzuciła z siebie ciuszki! Piękna aktorka pokazała się w prawie pełnej krasie!

Wiktoria Gąsiewska zachwyca fanów

Wiktoria Gąsiewska, chociaż jest jeszcze młodziutka, to już mocno zaznaczyła swoją obecność w polskim show-biznesie. Do tego, mimo sławy, sodówka nie odbiła jej w żaden sposób! W młodej gwieździe wciąż jest spontaniczność oraz energia, a do tego widać, że Wiktoria Gąsiewska nie chce zaistnieć za wszelką cenę, tylko po prostu robi swoje. I to się chwali!

Od czasu, gdy zdobyła sławę za sprawą serialu „Rodzinka.pl”, minęło już wiele lat. Od tego momentu młoda aktorka zrealizowała wiele innych projektów, często bardzo odważnych aktorsko, jak chociażby „W lesie dziś nie zaśnie nikt”. Ostatnio Wiktorię Gąsiewską mogliśmy podziwiać m.in. w codziennych serialach, jak chociażby „Barwy szczęścia”, ale już niedługo pokaże na ekranie swoje inne oblicze za sprawą serialu CANAL+ pt. „Algorytm miłości”.