„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Krzysztof Żółtak i Magdalena Białas wrócili do siebie!? Internauci nie wierzą własnym oczom!

Nieudane małżeństwo Krzysztofa i Magdaleny ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia 9”

Krzysztof i Magdalena dali sobie drugą szansę?

Pod jednym z ostatnich postów Krzysztofa na jego Instagramie jeden z internautów dosadnie zasugerował, że Krzysztof i Magda nie tylko są parą. Wszystkiego dobrego @ventix90 oraz @narzeczona_kryzysowa. Niech się Wam wiedzie i układa, super z Was para kibicuje mocno - czytamy w komentarzu. Nie trzeba było długo czekać na to, aby inni fani Krzysztofa zaczęli dopytywać internautę o to, czy to prawda i skąd ma te informacje. Ten im odpisał jedynie, że są parą, do tego udaną.