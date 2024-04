Laura Wielich ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia” już tak nie wygląda! Widzowie mogą jej teraz nie poznać!

Laura Wielich przeszła do historii „Ślubu od pierwszego wejrzenia”

Fanom programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” z pewnością nie trzeba przedstawiać Laury Wielich, która wzięła udział w 5. edycji ślubnego show TVN. Dziewczyna przeszła do historii polskiej edycji programu, gdyż jako jedyna poślubiła aż dwóch uczestników tej samej edycji programu. Początkowo eksperci sparowali ją z Maciejem Książkiem. Ich małżeństwo jednak się rozpadło, a niedługo później Laura zapałała uczuciem do Karola Maciesza, który brał udział w tej samej edycji show. Eksperci sparowali go wówczas z Igą Śmiechowicz, lecz tak jak w przypadku Laury, to małżeństwo również się rozpadło.

Niedługo po zakończeniu emisji 5. edycji programu, Laura i Karol oficjalnie ogłosili, że są parą, a kilka miesięcy temu powiedzieli sobie sakramentalne „tak”!