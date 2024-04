„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Tak się urządzili Aneta i Robert Żuchowscy! Zobaczcie, jak wygląda ich nowy salon

Aneta i Robert Żuchowscy z programu „

Aneta i Robert Żuchowscy to dowód na to, że program „Ślub od pierwszego wejrzenia” budzi nie tylko kontrowersje, ale i... miłość. Para, którą połączyli eksperci w 6. edycji telewizyjnego eksperymentu, do dziś tworzy szczęśliwy związek. Aneta i Robert ze „Ślubu od pierwszego wejrzenia 6” wciąż cieszą się olbrzymim zainteresowaniem, a fani śledzą ich każdy krok w mediach społecznościowych. Doczekali się także synka Mieszka, urodzonego 02.02.2022 r., zaś rok później w czerwcu - córeczki Hani.