„Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi” odcinek 7. Aleksandra Szwed przeszła samą siebie! Widzowie na długo zapamiętają ten występ!

„Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi” odcinek 7. - co się wydarzyło?

Mateusz Ziółko wsiadł w wehikuł czasu i dotarł do swojej poprzedniej edycji, z której wybrał występ we wcieleniu Grzegorza Markowskiego z zespołu Perfect. Jak tym razem udało mu się zamienić w swojego idola w piosence „Nie płacz Ewka”? – w związku z tym, że twój poprzedni występ jako Grzegorz Markowski był w dychę, to bałem się, że już nie można lepiej. I nie zaśpiewałeś lepiej. Zaśpiewałeś równie znakomicie, tylko z taką mądrością, dezynwolturą, należną osobie, która jest już trochę starsza. I to jest wzruszające – ocenił Piotr Gąsowski.

Aleksandra Szwed jako Gloria Gaynor wyśpiewała hymn disco „I will survive”. I choć miała pod górkę z tonacją, okiełznaniem zbyt statecznego ruchu i trzymaniem mikrofonu złamaną ręką, to i tak wspaniale to zrobiła. Jurorzy dali temu wyraz gremialnie wstając, a Małgorzata Walewska wyraziła swój zachwyt, mówiąc – urzekła mnie taka bezczelna pewność siebie. Ona śpiewa na początku „stand by me” , a ty nie potrzebujesz nikogo, kto by stał koło ciebie, bo byłaś tak silna, że nikt by ci tam nie sprostał. Znakomity występ, znakomita energia, świetna barwa i widzę, że rękę masz już nie w gipsie. Same sukcesy, super.

Jak piękna dziewczyna może zmienić się z ładnego chłopca, pokazała Maria Tyszkiewicz , stając się Jonem Bon Jovi. By dobrze zaśpiewać „Livin’ on a prayer” musiała wydobyć z siebie pokłady energii i chrypy. Czy to było wystarczające według Roberta Janowskiego? – Dla mnie to było pełne energii, fajnie to podpatrzyłaś, był wielki show. Po prostu dziękuję, świetna robota.

Basia Kurdej-Szatan zaczarowała scenę we wzruszającym utworze Billie Eilish „What was I made for?” Wywarła też ogromne wrażenie na Małgorzacie Walewskiej, która obszernie podsumowała temat – Billie Eilish mówi o tym, co to młode pokolenie gnębi, a jest to głównie depresja, brak czasu rodziców. Dzieci są zostawione same sobie i mediom społecznościowym. I właśnie dlatego ta Billie Eilish jest taka ważna. Miałam wrażenie, że ta piosenka z każdym słowem staje się bardziej twoja. Na początku bardziej musiałaś się skupić, a potem im było dalej, czułam jak ona bardziej wchodzi do ciebie do środa. Dlatego bardzo ci dziękuję za te emocje i za tę opowieść.

Kacper Kuszewski zaprosił do duetu Kasię Wilk, która w oryginale zaśpiewała z Mezo. Tym samym Kacper Kuszewski stał się Mezo, a Kasia Wilk została Kasią Wilk. Czy ten sprytny pomysł Kacpra dobrze wybrzmiał w piosence „Ważne”, zdaniem Roberta Janowskiego? - Mezo jest promiennym, fajnym, pozytywnym człowiekiem, który mówi o ważnych rzeczach. Jak mamy w głowie dobrze poukładane, jak dajemy dobro, to wraca. I warto w ten sposób traktować świat. Bardzo pozytywny przekaz. Jesteś zwierzę estradowe, zwierzę sceniczne. Wiem, na czym polega ten zawód. To kawał ciężkiej pracy. Jesteś super.