Edward Miszczak i jego o 26 lat młodsza żona zachwycili! Tylko popatrzcie, jak ubrała się Anna Cieślak na otwarcie 17. Mastercard Off Camera

17. Mastercard Off Camera - co w programie?

Kto pojawił się na otwarciu 17. Mastercard Off Camera?

Polska premiera filmu „Treasure”

Festiwal potrwa do 5 maja, a w programie pojawi się ponad 180 projekcji, blisko 100 filmów. W trakcie festiwalu filmy prezentowane będą w ramach kliku sekcji stałych i tematycznych. Do sekcji stałych należy Konkurs Główny Wytyczanie Drogi, czyli dziesięć debiutów lub drugich filmów twórców z całego świata, którzy powalczą o Krakowską Nagrodę Filmową Andrzeja Wajdy w wysokości 25 tysięcy dolarów. W jury tego konkursu zasiedli: aktor i reżyser Andrzej Seweryn, Christopher Hampton - zdobywca dwóch Oscarów za scenariusze oraz producentka Alise Gelze. Wśród nominowanych filmów pojawi się polska produkcja „Tyle co nic” Grzegorza Dębowskiego.