„Nasz nowy dom 22” odcinek 15. To był najstarszy dom w historii programu! Ekipa dokonała kolejnego cudu!

„Nasz nowy dom 22” odcinek 15 - co się wydarzyło?

ZOBACZ ZDJĘCIA Z NAJNOWSZEGO ODCINKA „NASZ NOWY DOM”

Tym razem Ela Romanowska i ekipa programu „Nasz nowy dom” odwiedzili Drzewociny, gdzie poznali smutną historię Moniki, Dariusza i ich nieuleczalnie chorego synka.

Pani Monika i pan Dariusz cieszyli się na narodziny syna. Gdy Dawid przyszedł na świat, nic nie wskazywało, że chłopiec jest chory. Dopiero gdy miał 9 miesięcy zaniepokojeni wolnym rozwojem ruchowym Dawida rodzice zaczęli szukać przyczyny. Lekarze przekazali im diagnozę: dziecięce porażenie mózgowe. Nikłe szanse na to, że syn kiedykolwiek samodzielnie usiądzie, o staniu i chodzeniu nie było co marzyć. Pani Monika uważała, że to właśnie stres i przerażenie wywołane diagnozą uruchomiły rozwój jej choroby – niedługo później matka zachorowała na nowotwór złośliwy piersi. Wiedziała, że musi żyć dla syna. Wygrali oboje – pani Monika jest zdrowa, a Dawid nie tylko sam siedzi, ale jest także w stanie poruszać się przy pomocy rodziców.