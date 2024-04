Jerzy Kryszak i Agnieszka Kryszak to jeden z najbardziej tajemniczych duetów! Kim jest trzecia żona satyryka?

Kim jest Jerzy Kryszak?

Jerzy Kryszak to urodzony 24 kwietnia 1950 r. w Kaliszu polski aktor teatralny, filmowy i dubbingowy, ale od wielu lat raczej satyryk, artysta kabaretowy, prezenter telewizyjny oraz - to może niektórych zaskoczyć - także fotograf. Gdy w 1974 r. ukończył studia na Wydziale Aktorskim krakowskiej PWST, niemal od razu trafił na scenę otrzymując angaż w krakowskim Teatrze Słowackiego, gdzie zadebiutował w roli Króla w spektaklu Witkacego Metafizyka dwógłowego cielęcia w reżyserii Jerzego Golińskiego. Współpracował ze znakomitymi artystami, ale w latach 90. XX wieku Jerzy Kryszak zdecydował się porzucić teatr i rozpoczął karierę jako artysta kabaretowy.

Życie prywatne Jerzego Kryszaka

Kim jest Agnieszka Kryszak?

O trzeciej żonie satyryka wiadomo niewiele - według doniesień medialnych jest jego menadżerką. Jak się poznali? W kuluarach krąży na ten temat pewna plotka. Według wspomnianej, Agnieszka miała zadzwonić do Jerzego Kryszaka z prośbą o spotkanie. Satyryka miał zaintrygować fakt, że... mieli tak samo na nazwisko, Kryszak. Zgodził się więc i gdy do spotkania doszło, zaiskrzyło. Niedługo później stanęli na ślubnym kobiercu.

Dziś para dzieli życie między Polskę, a Tajlandię, gdzie mają dom. - Są piękne miejsca na świecie i warto je zobaczyć. Bywamy tam sobie z naszą małżonką - wyznał Kryszak w podcaście „WojewódzkiKędzierski”. - Co prawda żona co roku zarzeka się, że mi pomoże, ale jej rękawice pozostają jednak nietknięte. Ale za to przynosi mi do tego ogrodu tak pyszną, mrożoną kawę, że o nic więcej prosić nie mogę! - cytują media jego wypowiedź z końca 2021 roku z rozmowy z „Na Żywo”.