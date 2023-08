Martyna Wojciechowska przeżyła koszmarny wypadek! Jej przyjaciela nie dało się już uratować. „Zmarł na moich rękach”

Jakiś czas temu zdarzyło się coś, co wywołało w nas obu głęboki wstrząs. Dwa lata temu koleżanka Marysi zwierzyła się jej, że zamierza popełnić samobójstwo. Moją córkę wybrała na swoją powierniczkę. I to było moje pierwsze osobiste zetknięcie się z tym tematem. Podjęłam konkretne kroki, ale zaczęłam się bać. Zastanawiałam się, co ta sytuacja oznacza dla tej dziewczynki, dla jej rodziców, dla mnie jako dla mamy Marysi, która sama nie była w stanie udźwignąć tego ciężaru. Nie jesteśmy przecież nauczeni, co robić, gdy ktoś w naszym otoczeniu zmaga się z problemami zdrowia psychicznego. A już zwłaszcza, gdy dzieli się z nami takim wyznaniem. Jak reagować, żeby nie pogorszyć sytuacji? - opowiedziała w rozmowie z Januszem Schwertnerem z Onetu.pl.